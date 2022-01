Un public heureux et enthousiaste pour ce premier concert de la Banda Desperados à Châtenoy le Royal.

Ce samedi soir, c’était la fête à Châtenoy avec ce premier concert de l’année organisé par la Banda Desperados. Afin de respecter la distanciation, la jauge de la salle avait été limitée à 180 personnes ce qui n’a pas empêché la bonne ambiance. Un public qui attendait ce moment comme l’a exprimé une personne dans la salle : « ça fait du bien de sortir et de pouvoir assister à un concert, on en a marre d’être brimé et masqué…Avec la musique festive de la Banda, on oublie un peu ces conditions pas faciles à supporter… »

Une première partie de concert assurée par le groupe ̏Bidulophone˝ dirigé par Stéphane Maitrot. Stéphane est bien connu des musiciens de la Banda puisqu’il en a été le directeur musical pendant quelques années. Un programme époustouflant d’originalité avec des solos de trompette, saxo, flute, guitare… Quelques titres évocateurs du talent des musiciens comme Son for Elias de The Cat Empire, Jovano Jovanke morceau traditionnel de Macédoine du Nord ou encore Impact composition du chef Stéphane Maitrot. Un répertoire que le chef a monté en quelques semaines pour pouvoir répondre à la demande de la Banda, ses amis de cœur.

Après un entracte, le temps de changer le plateau, ce fût au tour des musiciens de la Banda de prendre place sur scène.

La Banda, qui n’a toujours pas de chef, a chauffé la salle comme elle sait le faire avec un sublime répertoire. Pour débuter cette deuxième partie de concert, elle a entrainé dans son sillage le public avec Mambo n°5 de Damaso Perez Prado. La Banda a enchainé par La vache chanson camarguaise de Ricoune et ensuite …Tornero, Amora… Santiano de Jacques Plante et pour tenter de finir ce concert sur Emmenez-moi chanté par Charles Aznavour mais le public, tellement heureux d’être là, en redemandait encore et encore.

Pour terminer, les musiciens du groupe ̏Bidulophone˝ ont rejoint ceux de la Banda sur scène pour un final en beauté dirigé par Stéphane Maitrot.

« Une excellente soirée, ça fait du bien de se retrouver, de revivre… » Nous confiait Vincent Bergeret maire de la ville venu assister au concert avec son épouse. Nathalie Ferry adjointe à la culture était, elle aussi, présente à cette soirée.

Un public prêt pour de nouvelles manifestations, concerts, qui attend avec impatience de se retrouver dans la salle des fêtes ou en plein air.

C.Cléaux