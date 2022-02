Jérôme Commandeur était à Chalon-sur-Saône pour l'avant-première de «Irréductible»

L'humoriste et comédien Jérôme Commandeur s'est rendu au Mégarama Chalon, ce dimanche 30 janvier, pour présenter en avant-première son deuxième film en tant que réalisateur, «Irréductible». Plus de détails avec Info Chalon.

«Quand on a la chance d'avoir le physique de Florent Manaudou, c'est normal d'en faire profiter les gens!», lance l'acteur en arrivant sur scène.

C'est avec ces mots que l'acteur était de passage au Mégarama Chalon ce dimanche 30 janvier pour présenter l'avant-première de son deuxième long-métrage en tant que réalisateur.

Avec une sortie prévue pour le 29 juin, «Irréductible» raconte l'histoire de Vincent Peltier, un fonctionnaire des eaux et forêts à Limoges, victime d'un écrémage de la fonction publique. Celui-ci refuse de perdre son statut, plus par goût du confort d'un travail «garanti à vie» que par véritable dévotion à sa mission de service public. Sauf qu'il est clair qu'on le pousse vers la porte de sortie. En effet, une inspectrice trop zélée (Pascale Arbillot) décide de le muter dans les pires endroits du monde pour l'inciter à accepter son (maigre) chèque de départ.

Première destination : le Groenland pour protéger les chercheurs d'une base scientifique contre les attaques d'ours blanc…

Mais c'est mal connaître Vincent qui va tout faire pour s'accrocher à son poste...

Ce dernier qui s'est félicité d'avoir perdu un kilo, après tout «pourquoi on devrait féliciter que ceux qui perdent 15 kilos?», a encouragé les spectateurs à continuer à soutenir le cinéma et les exploitants de salles de cinéma en continuant à s'y rendre et de parler du film.

Pour Jérôme Commandeur, «Irréductible est un vrai bébé».

«Pour ce film, je délivre le message avec un peu plus de tripes et un peu plus que d'habitude», explique le comédien.

Comme il l'indiquera dans sa présentation, il s'agit de «parler de façon rigolote de la perte de repères».

Tourné en 4 mois, de septembre à décembre 2021, dans 5 lieux de tournage, il a fallu à l'équipe de tournage s'adapter à la pandémie.

Avec 6 étapes la veille, Chalon-sur-Saône étant l'une des 4 étapes du jour, Jérôme Commandeur a prévu de se rendre dans 150 salles à travers la France.

Avec des apparitions savoureuses d'acteurs connus, ce film a une bonne presse. Il y a quelques jours, le long-métrage a d'ailleurs été primé au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez.

«Ça a été une surprise ce prix», réagit l'humoriste.

Quid les premiers retours?

«Il y a des particularismes régionaux mais ce qui marche à Besançon, marche aussi à Bordeaux, c'est plutôt rassurant», nous confie-t-il.

FIlm joyeux, taquin et caustique loin des sentiers battus, «Irréductible» est une satire sociale traitant avec humour du déclassement. Et à en juger par les rires dans la salle, une comédie qui fait mouche à tous les coups.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati