AVIS DE DECES - Monsieur Kévin BAUMGARTEN

Chalon-sur-Saône,

Le Creusot, Beaune



Franck et Myriam Baumgarten, son papa,

Valérie Bouriant et Jean,

sa maman ;

Thomas, Antoine,

ses frères,

Clem, sa sœur adorée ; Richard Baumgarten,

son pépé ;

Karine Baumgarten et Boevi, sa marraine ;

Christopher, Josiane, Julie ; ses oncles, tantes,

famille et amis

ont l'immense tristesse de vous annoncer le décès brutal de

Kévin BAUMGARTEN

à l'âge de 33 ans.

Ses obsèques auront lieu le lundi 7 février 2022, à 16h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey. Une boîte à dons sera mise à disposition pour le service de dons d'organes dont il était coordinateur.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.