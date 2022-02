AVIS DE DECES - Madame Jeanne CHAGNY née LAMBERT

CHÂTENOY-LE-ROYAL, - CHALON-SUR-SAÔNE



Nicole et Georges THIBERT,

Patricia et Jean-Marc DAVANTURE,

ses filles et leurs conjoints ;

Corinne, Agnès, Frédéric, Thomas, Léo,

ses petits-enfants adorés ;

Johann, Bérénice, Bastien, Clarice,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

Jazz, son arrière-arrière-petite-fille ;

Danielle et Gisèle,

ses sœurs ;

Monique, sa nièce ;

Philippe, son neveu et filleul ;

ses autres nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne CHAGNY

née LAMBERT

survenu le 1er février 2022, à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 7 février 2022, à 10 heures, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône.

Jeanne repose à la Chambre Funéraire ROC ECLERC Saint-Remy.

La famille remercie l'EHPAD la VILLA PAPYRI pour sa gentillesse et son dévouement, ainsi que l'association « les Petits Frères des Pauvres » et l'AP Service.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Jeanne a rejoint son fils

Michel

décédé en 1982

sa petite-fille

Alexandra

décédée en 1992

son mari

André

décédé en 1999

et sa fille

Elyane

décédée en 2020.