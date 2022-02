Une aide de 300 euros pour les Français n’ayant pas accès au haut débit ?

Le dispositif « cohésion numérique des territoires », lancé en 2018 et qui permettait de bénéficier d'une aide de 150 euros afin de s'équiper en haut débit sans fil va être multiplié par deux, selon l'annonce formulée par Jean Castex ce samedi. L'aide devrait être portée à 300 euros, et à destination des particuliers comme des entreprises. La fracture numérique a été exacerbée ces derniers mois avec le recours au télétravail ou les cours en distanciel, démontrant qu'entre les intentions gouvernementales et la réalité du terrain, le gouffre était parfois béant, notamment dans les territoires ruraux. Une aide qui pourrait même être portée à 600 euros en fonction des ressources a précisé le Premier Ministre en déplacement dans l'Ariège.