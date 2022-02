Retour sur la soirée spéciale «Olga» au Mégarama Chalon

Jeudi, La Bobine donnait rendez-vous au Mégarama Chalon pour la projection de «Olga». Une soirée spéciale qui a (presque) eu lieu en présence du réalisateur helvète Elie Grappe. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est depuis chez lui, à Vevey, petite ville sur le Lac Léman, que le jeune réalisateur suisse Elie Grappe aux questions des spectateurs venus ce jeudi 3 février à 19 heures 30 au Mégarama Chalon pour la projection de «Olga».

En effet, ce dernier étant cas contact, c'est donc par visioconférence que le débat qui a suivi la projection du film a eu lieu. Un débat animé par Laurence Vincent et Chantal Thévenot, présidente de l'association.

Primé dans plusieurs festivals européens, sélectionné en compétition à la 60ème semaine de la Critique du Festival de Cannes 2021 et représentant la Suisse dans la course aux Oscars, «Olga» suit le parcours d'une une gymnaste ukrainienne de 15 ans talentueuse et passionnée, exilée en Suisse, pays d'origine de son père, alors qu'éclate la révolte d'Euromaïdan à Kiev.

Étaient également présentes Bénédicte Mosnier, adjointe au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la culture, Anne Passerat, membre du CA de La Bobine et les petites gymnastes de Chalon Fémina.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati