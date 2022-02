Samedi, c'était Journée portes ouvertes à l’IUT de Chalon-sur-Saône

L'IUT de Chalon-sur-Saône s'est ouvert au public ce samedi 5 février, de 9 heures à 7 heures, à l'occasion de sa Journée portes ouvertes, laquelle n'avait pu se tenir en présentiel l'année dernière.

Tous les départements de formation ont fait découvrir les cursus, offres de formation et les débouchés professionnels de l'IUT : 4 BUT, pour Bachelor Universitaire de Technologie, (Carrières Juridiques, Science et Génie des Matériaux, Génie Industriel et Maintenance, Management de la Logistique et des Transports), 5 Licences Professionnelles (Mention Maintenance et Technologie : Contrôle Industriel / Parcours Contrôle Non Destructif des Matériaux et des Structures (CNDMS), Mention Logistique et Système d'Information / Parcours Supply Chain (SC), Mention Logistique et Pilotage des Flux / Parcours Logistique Hospitalière (LH), Mention Maintenance et Technologie : Systèmes Pluritechniques / Parcours : Gestion Technique et Economique des Agroéquipements (GTEA) – Parcours : Automatisme et Robotisation en Elevage (ARE), Mention Techniques du Son et de l’Image (TAIS) / Parcours 1 : Techniques et Activités de l'Image et du Son, parcours 2 : Infographie 3D Temps Réel, parcours 2 : Infographie 3D Temps Réel), 5 diplômes d'Université et l'alternance.

À 11 heures et à 15 heures, avait lieu une conférence dans l'amphithéâtre du Bâtiment Central pour présenter l'alternance. L'ordre du jour s'articulait autour de 3 points : quelles formations en alternance à l'IUT de Chalon-sur-Saône? Les conditions d'accès et le déroulement, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Cette présentation qui durait une vingtaine de minutes était animée par Sandrine Lhote, chef de département BUT Carrières Juridiques, Florence Villerot, responsable apprentissage BUT MLT, et Thierry Ray, responsable BUT GIM en alternance. Membre du CA de l'établissement, Françoise Vaillant, conseillère départementale du canton de Chalon-sur-Saône-3, a assisté à cette conférence.

Le public pouvait rencontrer des professeurs, des étudiants, visiter les locaux et se renseigner sur la vie étudiante.

De son côté, Gianni Pillon, le directeur de l'IUT, a reçu la visite de Sébastien Ragot, vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Emmanuelle Dupuit-Pinto, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la Vie Étudiante, et Philippe Perrot, vice-président de l'Université de Bourgogne délégué au patrimoine et la stratégie des sites territoriaux, représentant Vincent Thomas, président de l'Université de Bourgogne.

L'occasion pour ces invités de marque de faire le tour des différentes infrastructures de l'établissement.

Au vu du grand nombre de visiteurs, nul doute que la Journée porte ouverte de l'IUT fut un succès.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati