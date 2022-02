La France va-t-elle battre son record abyssal de déficit commercial ?

Même si la rhétorique gouvernementale en pleine campagne présidentielle aime à souligner les + 7% de croissance... certains chiffrent risquent d'en crisper plus d'un.

Les chiffres annuels de la balance commerciale sont attendus ce mardi ... et de toute évidence ils ne sont pas bons...Pire même, au-delà de ne pas être bons, le record de 2011 devrait être battu et dépasser les 75 milliards de déficit commercial selon les premiers observateurs. Le déficit cumulé sur 12 mois s’élève à 77,6 milliards d’euros. C’est 2,6 milliards de plus que le déficit annuel record enregistré en 2011. Sur la période, les importations françaises ont atteint le montant historique de 52,5 milliards d’euros. Quant à l'année 2022, ce même déficit de la balance commerciale devrait approcher les 100 milliards selon les estimations, à 95 milliards d’euros.

Bien évidemment, la crise sanitaire et les coûts des matières premieres qui ont explosé pourraient expliquer cela. Une explication qui ne sera pas suffisante alors que tous les pays sont confrontés à la même problématique. Un point noir sur lequel le gouvernement aura bien du mal à jouer la carte de la pédagogie.

L.G