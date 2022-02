LES VIEUX ENFANTS - Théâtre Grain de sel - Qui veut gagner ses places ?

Qu'en est-il de la vie quand elle touche à sa fin ?

Dans ‘fin de vie’ il y a ’Vie’. Voici le point de départ de ce ‘cadavre exquis’ de certains quotidiens de nos anciens.

Des intimités qui se suivent, s’entremêlent, se poussent et se rencontrent : le temps qui passe, le train-train des uns, les grands évènements des autres, les petits bonheurs, les grandes solitudes, les folies et l'amour... Dans un théâtre de marionnettes intimiste, tantôt drôle, tantôt grave, les deux manipulateurs tisseront tout en délicatesse les portraits d'Huguette, Gérard, Salvatore, Suzette et bien d'autres.

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 À 20H - THÉÂTRE GRAIN DE SEL

Renseignements et réservation : BILLETTERIE du mardi au vendredi

de 13h à 17h30 - Tél. : 03 85 42 42 67

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Yves Petit.

