L’entreprise EUDO DAVID recherche un(e) Technico-Commercial(e) H/F

Avec ses 20 années d’ancienneté et ses 6 000 clients fidélisés par les entretiens, notre entreprise est implantée dans le bassin chalonnais et la côte de Beaune.

Nous sommes spécialisés dans la vente et l’installation de poêles et cheminée à bois, granulés et gaz.



Profil :

Vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans en qualité de commercial de terrain dans la vente en lien avec le secteur du bâtiment.

Votre savoir-faire en vente directe sera complété par vos qualités : facilité de contact et d’expression, ténacité, rigueur et principalement l’écoute.



Info prospect :

Grace à notre notoriété, nos actions de communications et nos partenariats avec nos grandes marques de poêles et cheminées, les prospects nous contactent directement pour équiper leur résidence.



2 à 3 rendez-vous par jour :

La force de notre entreprise est d’alimenter quotidiennement nos commerciaux en contacts qualifiés.

En moyenne, une quarantaine de rendez-vous par mois assure une quinzaine de ventes par commerciaux.



Vos missions :

Accueil des clients en magasin et au téléphone

Présentation des activités de l’entreprise, de sa devise, de l’équipe…

Découverte des projets des clients avec prise de rendez-vous de Visite Technique

Réalisation des visites techniques

Réalisation de devis détaillé avec feuille de calcul et respect des normes

Tenue du magasin (gestions des catalogues, propreté, ouverture et fermeture, mise en service des appareils en fonctionnement au magasin…)

Suivi relation prospect (relance, suivi des dossiers…)

Gestion des dossiers clients (préparation des commandes, création des dossiers de pose, proposition et création dossier CEE, aides, crédit…)

Relation avec les poseurs

Vos qualités relationnelles et organisationnelles seront des atouts majeurs.



Merci de nous envoyer vos CV par mail : [email protected]