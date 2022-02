AVIS DE DECES - Monsieur Serge TURQUET

CHAGNY, BOUZE LES BEAUNE, MERCEUIL, SAINT-MARCEL, CHALON-SUR-SAÔNE



Jean-Philippe, son fils ;

Dominique et Catina,

Yvette et Jean-Paul,

Danièle (†) et Gérard,

Patricia et Eric,

Bruno et Christine,

Béatrice et Pascal,

ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès

Monsieur Serge TURQUET

survenu dans sa 62e année.

Un dernier hommage lui sera rendu mercredi 16 février 2022 à 16h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Condoléances sur registres.