CARTE SCOLAIRE - Les représentants des parents d’élèves de l’école de Fragnes-La Loyère se mobilisent

Suite au Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) qui s'est tenu ce vendredi 11 février, nous, parents de l’école de Fragnes-La Loyère accusons le choc : la fermeture d’une classe à la rentrée est actée. Cependant, nous poursuivons notre combat : nous refusons de perdre une nouvelle classe en septembre ! Nous dénonçons cette décision qui aura un impact considérable sur l’apprentissage de nos enfants.

La fermeture d’une classe augmentera l’effectif par classe. Elle engendrera des classes à double niveaux, ce qui aura de forts impacts pour les enfants et les enseignants :

Une classe à double niveau demande beaucoup de préparation et d’organisation à l’enseignant. Préparer deux programmes scolaires, faire cours à deux niveaux différents, corriger les copies et cela sur le même temps de travail : ceci peut se faire au détriment des élèves.

Une classe à double niveau signifie moins de temps consacré pour un enseignement personnalisé.

Une classe à double niveau demande une grande autonomie aux enfants, ce qui peut être compliqué pour des enfants de primaire, et augmenter les difficultés de certains.

Une classe à double niveau offre moins de temps à accorder aux enfants en difficulté et risque d’augmenter les inégalités.

N’oublions pas les expériences vécues ces dernières semaines, lorsque certains enseignants ont été absents et non remplacés ! Pensons au bien-être et à l’avenir de nos enfants, toutes ces mesures ne vont pas dans ce sens ! Notre école rurale a déjà bien souffert de la situation sanitaire : il y a beaucoup d'enfants à besoin particulier et la hausse des effectifs par classe ne fera qu'accroître leurs difficultés ! Avec une classe en moins, les effectifs en primaire risquent de monter à 24-25 élèves par classe contre 22-23 actuellement !

Nous sommes plus que déterminés et nous ne lâcherons rien. Pour toutes ces raisons, les délégués de parents d’élèves pensons qu’il est indispensable de se mobiliser, parents et enseignants, avec le soutien de la CGT Educ’action, afin de faire savoir nos craintes et notre mécontentement suite à cette décision.



C’est pourquoi, nous vous proposons de signer la pétition mise en ligne à l’adresse suivante : https://chng.it/HSPJCpPQFj

Pour plus d’information, vous pouvez contacter les délégués de parents d’élèves par mail à l’adresse suivante : [email protected]



Merci de votre soutien

Les délégués de parents d’élèves.