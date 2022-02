Collecte de sang à Givry, dans un « contexte d'urgence vitale »

Les stocks sont en dessous du seuil de sécurité depuis plusieurs jours



C'est en effet la première fois de son histoire, que l'EFS, qui a été créé en 2000, lance un appel «d’urgence vitale ». Il fait suite au niveau des réserves de sang qui est inquiétant, car inférieur depuis plusieurs jours au seuil de sécurité. Aujourd'hui, seulement 70 000 poches de globules rouges sont en réserve au niveau national, alors qu’il en faudrait 100 000.

L'EFS demande donc à tous les citoyens de donner leur sang dès que possible, « pour sortir d’une zone possiblement dangereuse à très court terme ».

La crise sanitaire a eu un fort impact sur la baisse des dons

La crise sanitaire a évidemment contribué à cette pénurie. Deux années de tensions permanentes, liées aux impacts générés par la Covid (annulations de collectes en entreprises et en universités, plus faible mobilisation des donneurs, difficultés de recrutement de personnel médical) ont considérablement affecté la collecte de sang, dont le volume n'a atteint certains mois que 30% de celui habituellement relevé avant la pandémie.

Et selon l'EFS, « la situation s'est aggravée avec les variants Delta et Omicron, qui ont touché énormément de monde. Il y a eu des centaines de milliers de cas positifs, et c’est autant de personnes et de cas contacts qui sont restés à domicile, et ne sont pas venus sur nos collectes. Et puis nos équipes ont aussi été touchées ce qui a généré une baisse de notre capacité de collecte. C’est donc la double peine. »

L'EFS recherche des jeunes donneurs pour remplacer ceux, qui ont atteint la limite d'âge

Tous les ans, l'EFS perd des donneurs qui atteignent la limite d'âge, 70 ans. Donc elle cherche à mobiliser les jeunes générations, à partir de 18 ans, pour les remplacer. D’où l’importance de pouvoir organiser des collectes dans les universités, pour les sensibiliser au don du sang le plus tôt possible.

Mais Pour Colette Cavard, Présidente de l'Amicale des donneurs de Givry et ses environs, la semaine prochaine étant une semaine de vacances, les étudiants seront plus disponibles et pourront venir à la collecte, qui sera organisée dans la Salle des fêtes de Givry.

L'EFS rappelle les règles en vigueur :

Le pass vaccinal n'est pas nécessaire pour faire un don.

Vous pouvez donner votre sang si vous n'êtes pas du tout vacciné. Si vous l'êtes, il n'y a pas de délai après une injection pour se présenter à un centre de don.

Si vous avez été testé positif, vous devez attendre 14 jours après le test positif, ou la disparition des symptômes si vous en avez, avant de faire un don.

Le port du masque et les gestes barrières sont évidemment nécessaires au moment du don.

Il est préférable de prendre Rdv en amont, mais ceux qui n'en n'auront pas pris seront quand même accueillis

Comme c'est maintenant devenu une habitude, il est conseillé aux donneurs de prendre rendez-vous en amont sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, car cela évite de trop attendre.

Mais, vu l'urgence de la situation, Colette Cavard nous a précisé que les gens qui n'auront pas pris rdv seront quand même acceptés. Car pour elle, « la situation est telle qu'on ne peut pas se permettre de refouler une personne généreuse »