Les effectifs salariés de la Bourgogne-Franche-Comté se rapprochent de leur niveau d’avant crise

Communiqué de l'URSSAF Bourgogne et de l'URSSAF Franche-Comté du 18 février 2022

À la suite du colloque organisé à l’automne 2021 en partenariat avec la Banque de France et l’Insee, les Urssaf de Bourgogne et Franche-Comté reviennent dans leur dernière publication sur l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises de la région notamment sur l’évolution des effectifs salariés.

La publication Stat’ur étude n° 28 présente une synthèse des principaux éléments sur le volet des effectifs salariés des entreprises relevant du régime général.

La crise sanitaire a eu un impact immédiat sur les effectifs salariés qui ont chuté en début de crise affectant en premier lieu l’intérim et les contrats courts. La mobilisation immédiate de l’activité partielle a cependant permis d’atténuer les pertes d’emplois en permettant aux entreprises de ne pas licencier leurs salariés permanents. Pendant la crise, la Bourgogne-Franche-Comté a subi un double impact qui s’explique par les plus fortes difficultés constatées dans notre territoire, la fragilisation du secteur tertiaire qui a été fortement affecté par les restrictions et fermetures administratives et la poursuite de la baisse des effectifs dans le secteur industriel.

Un impact négatif dès le début de la crise

Ainsi, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré une baisse de 25 000 salariés en début de crise entre décembre 2019 et juin 2020. La part (en montant) des indemnités liées au chômage partiel dans les salaires a atteint dès avril 2020, le taux record de 17 % (contre moins de 0,1 % en période normale).

Si certains secteurs liés à l’économie présentielle ont été fortement impactés par la crise sanitaire (notamment, l’hébergement, la restauration, les agences de voyages…), l’impact a été plus modéré pour d’autres qui ont poursuivi la dynamique engagée avant la crise (notamment la construction, les activités financières et d’assurance…). Ces derniers représentent près de la moitié des salariés.

Certains secteurs épargnés…

Par ailleurs, d’autres secteurs ont su tirer profit de la crise et présentent des gains d’emplois. On y retrouve notamment les activités pour la santé humaine afin de lutter contre l’épidémie, les activités informatiques avec le développement du télétravail, l’éducation avec le recours aux cours à domicile, ou encore les administrations publiques avec des recrutements dans les caisses d’assurance maladie pour le dispositif Contact-tracing.

Et enfin, la majorité des secteurs industriels, déjà affaiblie avant la crise, a continué à perdre des postes.

Une situation en voie d’amélioration

Dans un contexte de levée des restrictions, les chiffres des trois premiers trimestres 2021 montrent que la situation s’améliore en Bourgogne-Franche-Comté avec des effectifs salariés qui se rapprochent du niveau d’avant crise.

Au regard des données les plus récentes (fin septembre 2021), quatre départements de la région - la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, la Haute-Saône et le Jura - ont déjà retrouvé leur niveau d’emplois d’avant crise à la suite de trois trimestres consécutifs de hausse.

