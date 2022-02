Les jeunes rugbymen de Chagny à la découverte de la lutte à Champforgeuil

Ce jeudi matin, c’est dans la salle " Steeve et Christophe GUÉNOT", médaillés olympique formés au club de Champforgeuil, que les jeunes rugbymen du Racing Club Chagnotin ont participé à une séance de découverte de la lutte.

Encadrés par Christian LOUIS, Marie Lou MISERERE et Titouan ROBIN entraîneurs diplômés de l’ASLC , les équipes U8, U10, U12 et U14, accompagnés de leurs entraîneurs Raphaël BOURILLOT, Eddy VEAUX et Kaïs KEROUMI ont appris les rudiments de la lutte et participé à des combats en fin de séance.

Les entraîneurs du RCC étaient satisfaits de cette approche de la lutte qui sera utile dans certaines phases de leur sport et pensent que cette expérience est à renouveler.

Cette séance s’est déroulée sous l’œil attentif du Président emblématique du club de lutte Alain JORLAND.