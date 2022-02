«Solidarité avec le peuple ukrainien !» clame Rémy Rebeyrotte

Communiqué :

24 février 2022 : c'est de nouveau la guerre en Europe.



Le nationalisme russe fragilise gravement la paix, pas seulement en Ukraine, mais sur l'ensemble du Continent et pour le Monde, à 3 heures de vol d'avion de Paris.

« Le nationalisme, c'est la guerre ! » rappelait le Président Mitterrand à la tribune du Bundestag. « Les nationalistes, c'est la guerre ! », pourrions-nous rajouter, partout et toujours. Et face à ceux-là, il ne faut rien céder et très rapidement mettre les moyens pour les empêcher de nuire.

L'Histoire, celle des années 30 en Europe, nous apprend qu'il ne faudra rien céder au tyran russe, au dictateur Poutine. La guerre d'aujourd'hui peut avoir des formes diverses : économiques, financières, numériques, stratégiques ou tactiques.

Notre solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien ne suffira pas, mais elle est absolument nécessaire et indispensable.

Aujourd'hui, nous sommes Ukrainiens de cœur et de combat.

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire