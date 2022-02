Tir Sportif : stage découverte pour minimes en arbalète au TSCR.

Privé de stage depuis mars 2020 dû à la pandémie, le Comité Départemental de tir de Saône et Loire a relancé les rassemblements à thèmes.

L’équipe du Tir Sportif de Châtenoy le Royal a accueilli ce samedi 26 février é022, toute la journée, un stage départemental détection arbalète réservé aux minimes, à la base c’est sous l’impulsion de François Bony, responsable fédéral, que les contacts se sont progressivement établi.

Dans le rôle d’encadrant principal on retrouve un expert en la matière, le CreusotinJean-Paul Coussot, multi-médaillés National et International à l’arbalète et initiateur breveté.

La mayonnaise a prise puisque 12 jeunes venant des trois clubs principaux de la Saône et Loire et ayant une section arbalète ont pris part à cette journée d’information, de technique et de pratique, les jeunes se sont pris au jeu puisque le stage à débordé en fin d’après-midi avec un match en ligne .

Un grand merci est adressé aux bénévoles du TSCR, à sa Présidente, aux parents et aux encadrants Jean-Paul et Agnès.

Ont participé à ce stage : Germain Rey Damien, Lagrange Justin, Morain Alessio, Chassaing Mattéo, Perriau Bastien, Dritch Célestine, Gybely Ange, Jeannet Manon, Lombard Jade, Lombard Vince, Longinotto Louis et Cianni Tybo venant des clubs de Chalon sur Saône, Châtenoy le Royal et Le Creusot.

Un prochain rassemblement est prévu le 26 mars consacré et réservé aux élèves des écoles de tir du département, catégories poussins, benjamins, minimes filles et garçon carabine et pistolet disciplines air comprimé, au stand de Tir Guy Chapuis à Châtenoy le Royal.

JCR