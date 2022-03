Le Grand Chalon vote une aide exceptionnelle en faveur de l'Ukraine

Intervention de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon

Jeudi 24 février à l’aube, l’impensable s’est produit.

L’Europe et une grande partie de la communauté internationale se sont réveillées frappée de stupeur.

Un Etat envahissant un autre Etat indépendant cela ne s’était pas produit depuis la seconde guerre mondiale. Les forces militaires russes ont attaqué un État libre, indépendant, fonctionnant avec des institutions démocratiques et dont l’intégrité territoriale a déjà été mise à mal par deux fois, en Crimée et au Donbass.

Toutes les nations européennes, occidentales et démocratiques condamnent cette invasion. Elle heurte non seulement nos principes mais révèlent d’une fuite en avant dévastatrice que nul ne saurait justifier, cautionner ou excuser.

Notre pays, sait mieux que quiconque que l’impensable est possible et que nos esprits, tant habitués à la paix, n’imaginent pas que la guerre puisse frapper à nouveau à nos portes.

Partout à travers la France, de nombreuses collectivités manifestent leur solidarité et j’ai souhaité que nous nous associons à ce mouvement en faisant pavoiser le drapeau ukrainien sur le fronton de l’hôtel d’agglomération.

En tant que Président d’Intercommunalités de France, j’ai pu ce matin m’entretenir avec le Président national de La Croix rouge, Monsieur Philippe Da Costa, pour envisager les moyens concrets d’apporter notre soutien aux populations touchées par le conflit.

Mes équipes, prennent l’attache du Ministère dès Affaires Étrangères, pour connaître les possibilités réelles de l’acheminement de biens de première nécessité vers l’Ukraine.

J’ai également sollicité la Direction Générale de la Caisse dès Dépôts et Consignations pour étudier les modalités les plus sûres qui pourraient être proposées aux collectivités pour aider l’Ukraine.

À ce jour, si les élans de générosité sont immenses, il est évident que l’organisation logistique nécessaire à l’acheminement de dons matériels, que bien légitimement nos concitoyens souhaitent effectuer, n’est pas encore aboutie.

Le Ministre des Affaires étrangères a annoncé ce midi la création d’un Hub humanitaire en Pologne et La Croix Rouge devrait mettre en œuvre des convois dans les prochaines semaines.

C’est pourquoi, en fonction des demandes qui pourraient s’exprimer dans vos communes, nous travaillerons sur la mise à disposition d’un lieu qui pourrait accueillir ces dons.

Mais dans cette attente, et afin de manifester pleinement notre solidarité mais également de répondre au besoin humanitaire qui se fait jour face au flux de réfugiés, je vous propose d’adopter la délibération remise sur table.

Cette délibération nous permettra de verser une aide de 20 000€ à La Croix Rouge française qui opère à la fois aux frontières de l’Ukraine pour accueillir les réfugiés mais également à l’intérieur du pays via le CICR pour aider les victimes des combats.

Avant de vous proposer de nous recueillir quelques instants, je souhaite terminer mon propos en lisant à mon tour la lettre du Colonel Ukrainien, Bogdan Rozhnyi, prononcée en ces lieux, dans la grande salle du Colisée, il y a moins de 48 heures lors du Carnaband Show.

« Bonsoir chers amis ! Aujourd’hui, nous sommes là avec vous mais nos cœurs sont restés à la maison en Ukraine et nous pleurons.

Le 24 février à 5 heures du matin, nous avons été violement attaqués ! Nous vous respectons beaucoup ainsi que votre festival. Nous avons voyagé jusqu’à Chalon pendant 3 jours alors qu’il y avait encore la paix dans notre pays.

A 100 kilomètres de Chalon-sur-Saône, nous avons reçu de tristes informations qui stipulaient une invasion russe à grande échelle. Nous n’avons donc pas eu le temps de faire demi-tour rapidement.

Alors aujourd’hui, nous sommes là et nous voulons vous donner les informations suivantes : Notre nation est un peuple libre, pacifique qui retient maintenant la horde ennemi au prix de sa vie. Je veux vous dire avec certitude qu’immédiatement après le festival 100% des musiciens qui sont devant vous, déposeront leurs instruments de musique et prendront les armes. Jusqu’à la dernière goutte de sang, jusqu’au dernier souffle, nous défendrons notre pays, nos familles et nos foyers !

J’aimerai que vous entendiez notre petit message. S’il vous plait ne restez pas indifférent ! Il y a une terre sur le continent européen, nous avons besoin de votre appui et nous demandons de fournir à notre Etat toute assistance pour stopper cet ennemi.

Prospérité, paix et harmonie mais aussi liberté et indépendance, gloire à l’Ukraine, gloire aux héros et gloire à la nation ! ».