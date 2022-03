Du nouveau dans la continuité, pour la 4ème édition du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise (MV2C)

La participation des jeunes monte en puissance :

Cette année, le démarrage des courses a été avancé d'une journée, pour permettre aux collégiens de participer à cette fête. Ils seront 300 élèves des 7 collèges du chalonnais à participer au « Marateam des collèges ». Cette épreuve verra les jeunes participer le matin à un relais, qui leur permettra de boucler un marathon et l'après-midi de se mesurer sur des épreuves de triathlon.

Puis, le vendredi, ce sera au tour des plus jeunes de participer à la journée des écoles du Grand Chalon. 800 écoliers, appartenant à 34 classes des écoles des communes traversées par le Marathon, se retrouveront à Givry pour participer à de nombreuses animations autour du sport, sous la coordination d'élèves de l'IUT et du lycée agricole de Fontaines et des équipes enseignantes.

Et bien sûr le samedi, aura lieu la désormais traditionnelle foulée des Petits ceps, qui s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans.

Une invitation à échanger sur la pratique du sport au féminin

Cela prendra la forme d'une conférence, qui se déroulera vendredi 25 mars 2022 à 18h30 à l’École maternelle de Givry.

Pour cette première, Cécile Dalery Saint André, la marraine de l'édition 2022 du Marathon et d’autres traileuses et ultratraileuses apporteront leur témoignage sur la pratique du sport au féminin, et sur la manière dont elle arrivent à concilier leur vie sportive avec leur vie professionnelle et familiale. Un vrai défi du quotidien qu’elles auront plaisir à partager...

Attention, le nombre de participants est limité à 150 et il est nécessaire de s'inscrire en amont sur le site du MV2C

Une sensibilisation accrue au respect de l'environnement :

Les verres en plastique disparaîtront sur les ravitaillements et les buvettes, et un renforcement du tri sera mis en place sur les différents sites, avec la création d'une équipe de « petits ambassadeurs du tri », qui sera composée d'élèves de l’École givrotine Notre Dame de Varanges

Et bien sûr, toujours le défi sportif ...

Avec la randonnée du dimanche à Bouzeron (voir notre article du 27 février) , les courses habituelles (10 km, semi-marathon, marathon et Mara 3) et un nouveau défi, le « Challenge du meilleur grimpeur » du Marathon des vins de la côte chalonnaise. Ce dernier récompensera le coureur, qui aura gravi le plus vite la fameuse Côte de Barisey (2,4 km à 4,8 %, au 34ème km du marathon et au 13ème du semi).

Côté inscriptions, l'organisation a décidé, qu'au vue de la situation sanitaire, il n'y aurait pas possibilité de s'inscrire sur place. Les personnes intéressées ont donc jusqu'au 14 mars à 23h59, pour rejoindre les 2 000 sportifs, qui sont déjà enregistrés à ce jour.

... avec encore plus de convivialité...

Pour André Coupat, le Directeur des courses qui est bien connu dans le chalonnais, « le côté festif est la pierre angulaire de notre organisation. Le MV2C est d'ailleurs engagé depuis 2019 dans le Challenge de la convivialité, qui regroupe une vingtaine de courses au niveau national. »

Et si le marathon grand chalonnais se distingue des autres par son parcours un peu costaud, il est aussi réputé pour ses déguisements et la qualité des ravitaillements gourmands, qui proposent des spécialités locales: Jambon persillé, œuf meurette, bœuf bourguignon, gougères, escargots, pain d’épice et aussi des vins de la Côte chalonnaise.

Et cette année, les organisateurs ont ajouté de nouveaux points de ravitaillements, ce qui porte leur nombre à 17, avec une animation musicale sur chacun d'entre eux.

En plus, comme cette année, la manifestation ne se déroulera pas en même temps que le traditionnel marché des vins givrotins, les organisateurs, en collaboration avec les viticulteurs locaux, ont décidé de mettre en place un village viticole sur le site principal de Givry. La petite dizaine de viticulteurs présents permettra ainsi aux coureurs de profiter pleinement des appellations de la Côte chalonnaise

… et de rigueur dans l'organisation :

Pour Jean-Louis Gogue, le Président de l'association, qui compte 75 adhérents, si l'épreuve est arrivée à avoir une aussi bonne réputation en si peu de temps , « c'est avant tout grâce au professionnalisme des organisateurs, dont chaque membre fait référence dans sa spécialité, et au dévouement et à la bonne humeur des 650 bénévoles,»

Ce qu'il résume d'ailleurs très bien à travers cette phrase : « Nous faisons les choses sérieusement, mais sans nous prendre au sérieux, et en privilégiant l'humain »

En pratique :