La collecte des Restos du Cœur continue demain samedi toute la journée au Carrefour Market de Châtenoy le Royal.

La grande collecte nationale a débuté ce vendredi 4 mars 2022 et cette année encore, malheureusement, les besoins sont toujours plus importants. Un grand merci à tous ces généreux donateurs qui se sont mobilisés dès l’ouverture des magasins et ont remis aux équipes des Restos du Cœur produits alimentaires, produits de première nécessité, d’entretien, produits pour bébés, couches, lait en poudre… Le nombre de donneurs est un peu en recul mais les dons sont plus conséquents sur cette première journée.

Les 100 bénévoles et les 110 bénévoles d’un jour se sont mobilisés pour cette grande cause.

Toute la journée de samedi 5 mars au Carrefour Market de Châtenoy, l’équipe des Restos du Cœur vous attendent avec votre générosité.

C.Cléaux