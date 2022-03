La clef de la ville a été rendue par Cabache au 1er magistrat de la Ville à l’audience du tribunal

‘Le Casio’ a été sans merci pour le roi de Carnaval

Suite à une météo clémente, ce dimanche, lors de la fin de la cavalcade, la remise de la clef de la ville a été remise à Gilles Platret suite au procès du tribunal de l’accusé Cabache et la lecture du Casio par le sieur Tournecou 1er Membre du Casion et Président de la cour de Nesles qui a été sans merci pour sa majesté, le roi de Carnaval.

Dans un premier temps, devant les membres de la Confrérie Royale Gôniotique, les Reines de Carnaval, le public, de nombreux élus, Gilles Platret, Maire de Chalon, sa Majesté Cabache en compagnie de son épouse la Reine Moutelle, a remis officiellement la clef de la ville en précisant toutefois qu’il avait rendu multiples services aux chalonnais en ramenant le soleil et les sourires au peuple de la cité.

Suite à la remise de la clef, s’en suivait l’arrivée sur le parvis de la Mairie « le jugement du vieux Carnaval » à l’encontre de l’accusé le Roi Cabache 2022 par Le Procureur Tournecou, 1er membre du casio, Grand Maitre de la cour des miracles et commissaire rapporteur de la société inébrenlable des enfants de la taverne qui déclarait ouverte la session extraordinaire concernant le cas du sieur carnaval, Escholier du diable, accusé des griefs suivants :

- Pendant le Covid, il a voulu vacciner les cancouarnes du moutiau avec du Bourgogne rouge

- Il a fait tester sa barque car le moteur toussait

- Il a présenté la rose de Chalon-sur-Saône au concours l’épine

- Il a lancé une souscription internet pour financer la fin des travaux des quais de Saône « Hastag : Les Quais Quête »

- Il a demandé à Thomas Pesquet de nous faire voir sa lune au lieu de sa terre

- Il a élevé des pangolins sur l’Île du Moutiau pour contaminer le Grand Chalon

- Il a voulu débaptiser l’Espace des Arts en Espace Désert

- Il a fait mettre des grappes de raisin au rond-point de la Colombière pour vendanger en plein hiver

- Il a envoyé les chalonnais se faire vacciner à la Banque de France…

- Pour conclure, il a transmis le virus à son avocat pour tenter de repousser son jugement

S’en suivait la venue d’une avocate commis d’office d’origine brésilienne Maître Guacamole qui immédiatement réfutait toutes les accusations et défendait son client en ces termes :

« Dalé a tou couerpo allegria Macarena !

Qué tou couerpo essé pa darlé allégria,

A tou couerpo allegria Macarena !

Suite à la défense de l’accusé la chambre haute de la Confrérie Royale Goniotique se retirait pour délibérer, déguster moult cochonaille et vider quelques bouteilles annonçant toutefois au sieur Cabache et au public que la sentence serait lu depuis la tour du doyenné et exécutée aussitôt !

La cérémonie se terminait par le traditionnel ban Bourguignon !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B