Yoseikan Budo : Belle participation autour du Maitre Hiroo Mochizuki et de son fils Kyoshi.

Des enfants aux professeurs et gradés, en passant par les adultes des clubs de la région, la venue du fondateur du Yoseikan Budo, Maitre Hiroo Mochizuki a été un beau succès pour le club Châtenoyen de Karaté Yoseikan Budo.

Samedi après-midi place a été pour les jeunes qui, durant une bonne heure ont profité des conseils avisés du Maitre Hiroo Mochizuki et de son fils Kyoshi. Des conseils mais aussi une gestuelle nécessaire avec une application ludique que ce soit aux poings, aux pieds et au sol.

Le reste de l’après-midi a été ouvert aux adultes qui se sont exprimés et surtout ont entendu avec attention les conseils pour les gestes surtout quand on sait que la pratique de cet Art martial est basé sur la puissance du corps et la transmission de cette puissance aux extrémités que sont les bras et les jambes. Tout un Art qui peut se transformer en un très beau visuel quand la pratique est bien respectée que ce soit avec gants, des massues ou avec les pieds dans le respect mutuel des pratiquants.

Tout cette « technique » et cette « pédagogie, ont été la raison du stage du dimanche matin avec les professeurs et les grades qui sont les porteurs et les transmetteurs de cette discipline à la forte symbolique ne serait-ce que de par son nom Yo Sei Kan Bu Do. Un véritable enseignement d’équilibre pour l’être humain qui est bon de donner aux plus jeunes et leur garantir un avenir plus serein tout en leur donnant un esprit de compétiteur.

JC Reynaud