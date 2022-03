Près d'un millier d'offres d'emplois à saisir ce jeudi à Chalon sur Saône avec le salon Top Emploi

Rendez-vous est donné ce jeudi 10 mars dans les salons du Colisée à Chalon sur Saône pour une initiative quelque peu unique en son genre. Une centaine d'entreprises, des acteurs de l'emploi, des organisations patronales à l'image du MEDEF de Saône et loire et de la CPME, des collectivités... pour une initiative qui se veut collective et au profit d'un territoire économique, ont expliqué en choeur Sébastien Martin et sa vice-présidente en charge de la thématique, Annie Lombard.

De leurs côtés, les organisations patronales comme la CPME Saône et Loire a fait savoir qu'elle recensait les besoins d'emplois de ses adhérents et que jeudi, vous disposerez de toute une série d'offres complémentaires à disposition immédiate.

Près d'un millier d'offres d'emplois, sans qualification ni expérience jusqu'au Bac +5 seront proposées dans tous les secteurs économiques avec un fort accent sur l'industrie et les services à la personne, très pourvoyeurs en emplois mais l'agro-alimentaire, le BTP, l'hôtellerie-restauration, la santé, le social et bien sûr le transport-logistique seront très présents ce jeudi à Chalon sur Saône.

A noter que le Grand Chalon a demandé aux participants d'être très réactif dans les réponses à formuler aux demandeurs d'emplois ou aux personnes désireuses d'une reconversion professionnelle.

La journée est ouverte de 10h à 18 non stop - Venez comme vous êtes avec juste la motivation de trouver un emploi et le reste se fera tout naturellement !

pour tout savoir sur le salon