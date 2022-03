Journée Internationale des Droits des Femmes - Shade AYODELE : « Together for the best »

« La France est mon pays d’adoption, je m’y suis fortement attachée au fil des années même si l’adaptation fut évidemment un peu compliquée. Je suis devenue pleinement française de coeur et administrativement. J’ai trouvé assez rapidement toute ma place au sein de la société française », nous confie cette maman d’un garçon de 14 ans qui vit en couple.

Après quelques années d'expériences comme salariée dans le domaine de la mode, Shade Ayodele décide de se lancer en tant qu’entrepreneur et ouvre ses premières boutiques de décorations, bijoux et accessoires entre 2004 et 2008 dans le département du Jura. Déménageant sur Chalon-sur-Saône en 2009, elle met son expérience au profit de nouveaux projets toujours dédiés à la beauté de la femme (vente de prêt à porter, bijoux, accessoires, maroquineries…). Forte de plusieurs formations diplômantes dans le domaine de l’esthétique, elle vient d’installer son nouveau concept baptisé KALAO KONCEPT au coeur des rues piétonnes chalonnaise où elle est déjà bien connue et appréciée tant par ses collègues commerçants que des clients fidèles qui ont fréquenté ses jolies boutiques.

3 questions à Shade Ayodele :

Comment avez-vous vécu cette période de pandémie ?

Les mondes du commerce et de la mode sont deux mondes qui demandent à être inventifs et adaptables. La période que nous venons de vivre avec l'apparition de la Covid a été un bel exemple de situation qui demande une forte capacité d’adaptation. C’est pour cela que durant ces 3 dernières années, j’ai suivi des formations afin d’étoffer mon offre. Malgré les côtés négatifs de ce que nous venons de vivre, toutes ces expériences permettant de me renouveler m'ont permis de m'épanouir tant sur les plans personnel et professionnel.

Que vous évoque la Journée Internationale des Droits des Femmes ?

Un des premiers objectifs de cette journée était de sensibiliser l’opinion sur le droit de vote des femmes et, avec les élections présidentielles qui arrivent à grands pas au sein de notre cher pays, cette journée à une signification particulière cette année. C’est aussi une fierté pour moi de pouvoir m’exprimer sur cette journée qui défend l’égalité des sexes pour permettre à toutes les femmes du monde d’évoluer professionnellement au même titre que les hommes.

Ce n'est pas toujours facile de trouver sa place mais il est important de se rappeler que rien n'est acquis en la matière et que l'égalité entre les hommes et les femmes ne va pas de soi. Il s'agit d’un combat de tous les instants !

Pouvez-vous nous en dire plus sur KALAO KONCEPT ?

Mon nouveau projet KALAO KONCEPT, ouvert depuis quelques mois déjà, est un espace de vente de prêt à porter, bijoux, maroquinerie et accessoires intégrant un cabinet d’esthétique ( Extensions de cheveux, tissages, tresses… Extensions de Cils " Volume russe - Cil à Cil. Maquillage semi-permanent, micro-pigmentation, sourcils et eyeliner… ).

SBR - Photo transmise par Shade Ayodele pour publication - Crédit photo : Shade Ayodele