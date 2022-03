Quatre projets sélectionnés en Bourgogne-Franche-Comté pour le PIIEC hydrogène

Ces projets pourront bénéficier d’un financement massif de l’Europe afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers trois objectifs :

- Développer des gigafactory d’électrolyseurs

- Investir dans la mobilité hydrogène, tant sur la route que sur rail

- Décarboner l’industrie

« Parmi les 15 projets sélectionnés, quatre se situent dans le Nord Franche-Comté, Faurecia à Bavans et à Allenjoie, Alstom et Mcphy à Belfort. Cela confirme que la stratégie initiée dès 2018 par la Région Bourgogne-Franche-Comté à travers sa feuille de route hydrogène porte ses fruits. L’accélération de cet investissement permet de répondre aux enjeux climatiques mais aussi de renforcer notre souveraineté énergétique et industrielle », se réjouit Marie-Guite Dufay.

Alors que le coût de l’énergie est en constante augmentation depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, « l’Europe doit se focaliser sur l’autonomie énergétique. De ce point de vue, l’hydrogène peut jouer un rôle déterminant, et ces investissements européens vont directement contribuer à son développement. Plus nous produirons d’énergies renouvelables, plus nous réduirons cette dépendance au gaz russe et aux autres énergies fossiles », rappelle la Présidente de la Région.