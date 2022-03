Encore une actualité bien chargée pour la section performance escalade du CAF Chalon.

En effet 15 jours après avoir obtenu 3 médailles au championnat départemental de difficulté ( Eurielle Grolet 1ère Senior, Claudie Rodet 3ème U20, Anis Sedoni 2ème U12) et une participation au championnat de France de bloc pour Chloé Bonnardin (49ème), nos jeunes grimpeurs ont troqué leur chaussons et leur magnésie contre des crampons et piolets !

Ce week-end ils étaient à Bonneval sur Arc (73) pour participer aux « Piolets Jeunes », un rassemblement autour de l’alpinisme et de la cascade de glace réunissant une centaine de jeunes et organisé par la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM).

Ils ont ainsi pu réinvestir leurs compétences de grimpeur sur la glace et découvrir les techniques d’évolution de l’alpinisme dans la joie et la bonne humeur !



A cette occasion, ils ont également présenté la section performance escalade lors de la soirée « Piolets Jeunes » et ont remporté la 3ème place, signe de reconnaissance de la qualité de cette nouvelle structure mise en place par le Club Alpin de Chalon.



Cette nouvelle expérience vient compléter leur formation de jeunes grimpeur aguerris avant de découvrir ,la semaine prochaines, les techniques d’équipement de voies en falaise !.



Encore un beau programme en perspective !