TRIBUNAL DE CHALON - Les deux routiers Espagnols arrêtés avec 200 kg de drogue devront encore patienter...

Deux transporteurs routiers espagnols ont été arrêtés par la douane le 27 janvier dernier, sur l’autoroute au niveau de Dommartin-les-Cuiseaux, avec 200 kg de drogue à leur bord.



Les deux hommes ont été placés en détention provisoire le 31. Le plus âgé, né en 1960, est incarcéré à Dijon, le plus jeune, né en 1982, l’est à Besançon. D’après les services des douanes ils transportaient 50 kg d’herbe de cannabis et 150 kg de résine de cannabis. Des échantillons sont partis au laboratoire d’analyse toxicologique mais, ce 14 mars à l’audience de comparution immédiate, le rapport n’est pas rentré... Voilà pourquoi le tribunal demande le renvoi de l’audience de jugement.

La procureur attire l’attention des juges sur le fait que la procédure de comparution à délai différé tient leur tribunal à un délai désormais court : les hommes ne peuvent pas rester en détention provisoire plus de 2 mois. Deadline : le 1er avril, sans blague.

Maître Rodriguez-Martinez (barreau de Dijon) indique que « les situation des prévenus sont très différentes et qu’il plaidera une relaxe » pour le plus âgé. Maître Andujar (barreau de Lyon) plaide un placement sous contrôle judiciaire pour le plus jeune, « il a des garanties en Espagne et il existe une coopération juridique entre les deux pays. »

Le prévenu né en 1960 prend la parole, il dit que « ça se passe mal en cellule », qu’il a des problèmes de santé, « je souffre. Si vous pouviez me placer ailleurs. » Il pleure tant, il en devient rouge foncé.



Le tribunal renvoie le jugement au 31 mars, ordonne le maintien des deux hommes en détention provisoire.



FSA