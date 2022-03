Comment concilier vies sportive, professionnelle et familiale ?

La rencontre sera animée par Cécile Dalery Saint-André, marraine de la 4ème édition du Marathon des vins de la Côte chalonnaise. Depuis 7 ans, cette sportive mercuréenne surfe entre sa passion pour l'ultra-trail, sa vie personnelle et ses deux activités professionnelles. Elle est en effet responsable des ventes chez Cyclo Passion, le magasin de cycles givrotin, et consultante formatrice dans des établissements d'enseignement supérieur de Chalon et Lyon.

Pour cette conférence inédite, qui s'adresse à tous les publics, Cécile Dalery Saint-André sera accompagnée par d'autres sportives, qui sont aussi des professionnelles de santé. Parmi elles, on retrouvera la givrotine Clémence Tatreaux, une VTTiste, qui est aussi diététicienne, ou Aurélie Gagnière-Boivin, qui concilie la pratique de l'athlétisme et du cross-country, avec des activités d'élus et l'enseignement du yoga.

Le souhait d'Isabelle Pommey, l'organisatrice de cette soirée, est que chaque intervenant évoque son vécu et apporte des conseils aux participants, pour leur permettre de vivre pleinement leur passion pour le sport, sans qu'elle n'empiète sur leur vies privée et professionnelle. D'autres conseils pratiques seront également donnés, afin de permettre à chacun d'avoir une bonne préparation et une bonne récupération, qui éviteront blessure et fatigue.

Et comme il est de coutume avec le Marathon des vins de la Côte chalonnaise, qui est labellisé « Marathon festif » depuis 2019, le verre de l'amitié sera partagé à l'issue de la conférence.

En pratique :