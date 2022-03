Le Chalonnais Louis Margueritte 23ème du classement Choiseul 2022 des 200 leaders économiques de demain

Chaque année, l'Institut Choiseul, think tank indépendant présidé par Pascal Lorot, identifie, chaque année, les 200 leaders de l’économie de moins de 40 ans. Parmi les lauréats 2022 de ce classement révélé par le Figaro Magazine, figure le Chalonnais Louis Margueritte, le directeur adjoint de cabinet auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Figaro Magazine a publié le palmarès des 200 leaders français de l'économie de moins de 40 ans, «une génération prête à se retrousser les manches pour faire gagner l'économie» du pays.

Louis Margueritte, l'actuel directeur adjoint de cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et de Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, pleinement engagé dans le Chalonnais pour la réélection du président de la République, Emmanuel Macron, aux côtés du député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Raphaël Gauvain, se hisse à la 23ème place du classement Choiseul.

«Je suis vraiment très honoré! C'est pour moi la reconnaissance de l'engagement de mes équipes ces dernières années, en particulier pendant la crise. Dans les fonctions qui sont les nôtres, cela suppose un certain niveau d'engagement et de la réactivité», réagit le principal intéressé.

«En janvier 2021, je suis devenu le directeur de cabinet d'Alain Griset*, cela a fini d'ancrer mon engagement auprès d'Emmauel Macron», poursuit Louis Margueritte.

L'objectif de ce dernier ést que le président de la République fasse le meilleur score possible dans le Chalonnais.

«Nous avons une campagne structurellement plus courte, liée à une actualité exogène», ajoute le directeur adjoint cabinet, faisant référence à la guerre qui fait rage en Ukraine, «Emmauel Macron a tenu récemment une conférence de presse où il a fait un tour assez complet des sujets à aborder. Il faut rester prudent et mobilisé avec les sondages, il faut le meilleur score possible et un taux d'absention le plus bas possible».

Louis Margueritte était ce vendredi 18 mars à 19 heures au bar Chez Louis pour une réunion d'information organisée par la section locale des Jeunes avec Macron (JAM) et participera à l'opération de tractage le dimanche 20 mars et à la réunion publique prévue à la Salle Marcel Sembat le vendredi 25 mars à 19 heures 30, avec Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et des Petites et Moyennes Entreprises.

* Alain Griset fut ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises du 6 juillet 2020 au 8 décembre 2021, avant de démissionner de son poste suite à sa condamnation pour «déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati