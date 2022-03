AVIS DE DECES - Madame Denise DUBOIS née PERRAULT

JAMBLES



Jean, son époux ;

Christine et Lorenzo GRITTI,

Sylvie et Jacques JUSTIS,

Isabelle et Alain OQUIDAN,

Philippe DUBOIS,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Denise DUBOIS

née PERRAULT

survenu à l'âge de 87 ans.

Denise repose à la Chambre Funéraire Mansuy à Buxy.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Jambles mercredi 23 mars 2022, à 10 heures.

Fleurs naturelles uniquement.