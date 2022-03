Retour en images sur le loto du Comité de bienfaisance du Plateau Saint-Jean

De nombreux lots de valeur sur 18 parties étaient à gagner lors du loto organisé par le Comité de bienfaisance du Plateau Saint-Jean ce dimanche 20 mars au Clos Bourguignon.

Animé par Yoann Bougaud, le président du Comité de bienfaisance du Plateau Saint-Jean, ce loto a été lancé en présence de Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, et Honorine Vincent, 2ème vice-reine du Carnaval et reine du quartier.

Adelaïde Deléglise, la 1ère vice-reine du Carnaval, était également présente.

Comme à l'accoutumé, Martine Morin, la vice-présidente du comité qui était secondée, s'occupait des gaufres.

Le président a rappellé que les bouteilles en verre sont interdites à l'intérieur des salles ainsi que toute nourriture non vendue par le comité.

205 personnes ont participé au loto du Comité des bienfaisance du Plateau Saint-Jean.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati