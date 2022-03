Les préparatifs vont bon train pour la 4ème édition du Marathon des vins de la Côte chalonnaise

Selon André Coupat, le Directeur des courses, les bénévoles présents depuis mardi, sont en avance sur le plan de marche et, sauf problème de dernière minute, tout devrait être prêt dès demain midi.

Ce sont plus d'une centaine de bénévoles qui s'activent depuis mardi pour préparer la 4ème édition du Marathon des Vins de la Côte chalonnaise (MV2C). Que ce soit pour la logistique, la préparation des dossiers qui seront remis aux participants, l'approvisionnement des ravitaillements, la mécanique est bien huilée. Le tout dans une ambiance vraiment conviviale et décontractée, qui rend les tâches difficiles beaucoup plus supportables...

