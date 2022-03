Marche pour le climat : objectif largement dépassé pour les organisateurs avec plus de 500 manifestants !

3 lycéens, Sacha, Anouk et Charline, étaient à l’origine de l’organisation de la marche pour le climat qui a eu lieu ce vendredi à 14h et s’inscrivant dans le cadre des Fridays For Futur initiés par Greta Thunberg. Souhaitant atteindre l’objectif de 300 manifestants, les organisateurs ont eu l’heureuse surprise de constater que plus de 500 lycéens avaient rejoint le cortège pour manifester en faveur de l’action contre le réchauffement climatique.

Avant d’effectuer leur parcours dans les rues chalonnaises, les organisateurs ont reçu la visite de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, qui a arrangé son agenda pour pouvoir tout particulièrement venir les saluer. Étaient présents lors de cette manifestation des Conseillers Municipaux comme Mourad Laoues, Amandine Ligerot et Christophe Regard… et des militants d’associations venus accompagner et soutenir l’action de ces jeunes lycéens.

Sur place, les lycéens assumaient pleinement « sécher les cours pour la bonne cause », « Nous sommes ici aujourd’hui pour défendre nos idées et faire passer un message fort », confiait une élève du lycée Pontus de Tyard à Info Chalon. Les organisateurs appelaient à manifester pour « Sauver notre terre, notre avenir et nos vies », interpellant les politiques à mener de vraies actions. Ils ont tenu également à préciser que la manifestation devait se dérouler « dans le calme mais dans la joie ».

Durant ce défilé, les manifestants ont, entre autres, scandé : « Plus de ruches, moins de riches », « Non aux légumes qui voyagent plus que moi », « Quand c’est fondu, c’est foutu », « Le ras de bol, c’est maintenant »… Après être passés devant le lycée Emiland Gauthey, les manifestants se sont dirigés vers le lycée Mathias où ils ont procédé à un ban bourguignon et invité les élèves présents à venir les rejoindre avant de regagner, en passant devant le Palais de Justice, de nouveau la place de l’Hôtel de Ville.

Pour en savoir plus : https://www.info-chalon.com/articles/2022/03/24/68373/marche-pour-le-climat/

SBR