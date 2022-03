L'harmonie municipale givrotine vous invite à son concert du centenaire

Cette fois, ça y est. après deux tentatives avortées pour cause de COVID, l'Harmonie organisera samedi son concert du centenaire.

La célébration du centenaire de l'Harmonie municipale de Givry aurait dû a voir lieu en décembre 2020. Mais la COVID en a décidé autrement, et a contraint la plus vieille association givrotine à annuler les festivités à plusieurs reprises. Mais maintenant, tout cela est dernière nous, et après l'exposition, qui a eu lieu le week-end dernier, l'Harmonie donnera un concert samedi 2 avril à 18 heures, dans la salle des fêtes du village.

Ce concert comprendra une douzaine de morceaux, pris dans des répertoires très variés, comme la musique classique, la comédie musicale, l'opéra-rock, le lyrique, la musique pour harmonie et la musique de film. Entre deux morceaux, Serge Michon, fils d'Armand Michon, qui est le directeur ayant dirigé l'Harmonie pendant le plus d'années, retracera les époques et la progression dans le temps, avec de nombreuses anecdotes, toutes aussi croustillantes les unes que les autres.

30 musiciens seront sur scène samedi soir, dirigés par Jean-Marie Levant, l'actuel directeur musical de l'Harmonie, qu'info-chalon vous présentera prochainement plus en détail. Tous espèrent que le public répondra présent pour cette représentation, qui sera la première depuis 2 ans et demi pour l'Harmonie givrotine.

En pratique :