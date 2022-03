Lancement du service de bornes de recharge électrique Carrefour Énergies

Carrefour accélère le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) en équipant progressivement l’ensemble de ses propriétés hypermarchés et supermarchés Carrefour Market. D’ici 2025, 5 000 points de charge seront mis en service pour faciliter la mobilité de ses clients.

Carrefour déploie un service dédié à l'électromobilité, alimenté à 100% en énergie verte

Après avoir annoncé l’installation progressive de 2 000 points de charge d’ici à 2023 pour l'ensemble du parc de ses hypermarchés, Carrefour accélère et étend son programme de déploiement à l’ensemble de ses supermarchés Carrefour Market, à partir du second semestre 2022. Au moins 3 000 points de charge supplémentaires, alimentés à 100% en énergie verte, seront disponibles d’ici 2025, offrant ainsi le premier réseau de recharges électriques en France avec plus de 700 stations et 5 000 places équipées, dont la moitié alimentée en haute puissance par ENEDIS.

La première station de recharge Carrefour Énergies sera accessible aux clients sur le parking de l’hypermarché de Troyes - La Chapelle Saint-Luc, à partir du 8 avril 2022. En moyenne, chaque hypermarché sera doté de 10 places électrifiées et chaque supermarché de 5 places. Le service sera notamment accessible au moyen de l’application mobile Carrefour Énergies*.

Des bornes de recharge accessibles à tous

Carrefour est la première enseigne en France à proposer une offre complète pour l’électromobilité, allant de 22 kW à 300 kW, pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

- un service de recharge dite de « confort », à 22 kW, gratuit la première heure pour les clients porteurs de la carte fidélité ou de la carte PASS Carrefour. En 1 heure, les clients disposant d’un véhicule citadin peuvent ainsi recharger gratuitement environ 50% de la batterie ;

- un service de charge rapide à ultra rapide allant de 50 kW à 300 kW. Ces bornes permettent de réaliser un « plein électrique » entre 20 et 60 min en fonction des véhicules ;

- un service gratuit dédié à la recharge pour les mobilités douces comme les vélos et trottinettes électriques.

Carrefour s'associe à deux partenaires de référence pour construire et opérer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur ses magasins :

- ALLEGO pour les stations attenantes aux hypermarchés

- DRIVECO pour les stations attenantes aux supermarchés Carrefour Market

“Avec Carrefour Énergies, nos clients auront la garantie de trouver une station délivrant un service de recharge de haute qualité pour tous les véhicules électriques, y compris les mobilités douces. Le déploiement ambitieux sur les supermarchés Carrefour Market vient compléter l’équipement en cours sur nos hypermarchés et témoigne de l'engagement de Carrefour dans la transition énergétique, au service de nos clients et des territoires.", déclare Jérôme Nanty, Directeur Exécutif Ressources Humaines et Patrimoine Groupe et France.

Carrefour engagé dans la lutte contre le changement climatique

Grâce à des efforts déployés tout au long de la chaîne de valeur, du transport logistique (flotte de camions roulant au biométhane) à la consommation des magasins (plan efficacité énergétique, production d’électricité photovoltaïque), le Groupe fait partie des entreprises leaders dans le monde dans la lutte contre le changement climatique selon le CDP Climat.

*Application Mobile Carrefour Énergies : à télécharger sur iPhone et Android, elle permet de localiser les stations Carrefour Énergies, de déclencher et de payer la recharge. L’application permet également de profiter d’une heure de recharge gratuite pour les détenteurs de la carte de fidélité Carrefour et de la carte Pass.

Communiqué