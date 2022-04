Centre de vaccination du chalonnais : « Du fond du cœur, merci ! »

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, entourés de très nombreux élus, en présence de représentants des pompiers, de la Croix Blanche, de la Croix Rouge française…ont pris la parole pour remercier chaleureusement les personnes impliquées dans la mise en oeuvre et le fonctionnement de ce centre qui a pris place au coeur de Chalon-sur-Saône. Après un rapide mot d’accueil du 1er magistrat de la ville, Sébastien Martin a souligné qu’il était « important qu’on vienne clôturer cette aventure démarrée il y a 15 mois […] » insistant sur le fait que toutes les équipes du Grand Chalon et de la Ville ont répondu efficacement à une situation de crise et ont dû parfois également faire preuve d’une capacité d’adaptation face à la diversité des comportements des usagers de ce service. « […] Je suis fier que l’on ait répondu collectivement à cela. Plein de personnes ont opéré dans ce centre de vaccination, ont répondu à ce défi. […] Nous vous tirons un grand coup de chapeau. » La Chef de centre, Marie Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon a été particulièrement remerciée.

Gilles Platret a ensuite pris la parole : « Ce soir, ce qui compte, c’est de vous dire merci. Collectivement remercier toutes les organisations qui se sont jointes dans l’urgence. » Le maire de Chalon-sur-Saône a fait référence notamment aux étudiants de l’IFSI et du partenariat mis en place avec le Centre Hospitalier. "[…] Depuis 2 ans, nous avons géré l’urgence et nous avons montré que nous avons les ressources pour la gérer. La réactivité a été immédiate pour pallier les machines de l’Etat. » Pour cet exercice inédit, Gilles Platret a souligné qu’ils avaient toujours permis, pour ceux qui le souhaitaient, les moyens d’accéder à la vaccination dans de bonnes conditions : qualité de l’accueil, rapidité du traitement, efficacité. Il a adressé aux personnes mobilisées dans ce cadre : « Du fond du cœur, merci ! » avant de conclure : « […] Ne laissons pas passer cet épisode sans tirer les leçons de cette crise dont nous ne sommes pas sortis. Il y a un retour de flamme de l ‘épidémie, la prudence reste de mise. Et le second appel est que l’Etat puisse compenser l’engagement financier que nous avons investi (beaucoup de ressources humaines ont été mobilisées…) […] Soyez tous remerciés, nous avons grandi collectivement, nous en sortons plus forts ».

Tout au long de ces interventions, tous les professionnels de santé actifs et retraités ont été remerciés ainsi que beaucoup de services mobilisés à cette occasion, les cadres d’astreinte, les pompiers, le SDIS, la Croix Rouge… Le partenariat avec le Centre Hospitalier a été salué. Cet événement s’est terminé par un pot de l’amitié.