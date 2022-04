Une nouvelle fois l’Auditorium était bien rempli pour le concert du Brass Band

Le photoreportage info-chalon .com !

Samedi 2 avril, à 17 heures, les musiciens du Brass Band du Grand Chalon, sous la direction de Philippe Cambreling , avaient convié à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, le public chalonnais et grand chalonnais pour un concert de printemps dédié au patrimoine musical d’œuvres originales pour Brass Band.

Amateurs confirmés, grands élèves ou enseignants du Conservatoire, ce concert d’une durée de 1 heures 15 a reçu un accueil très enthousiaste du public venu nombreux (plus de 230 personnes).

Philippe Cambreling et ses musiciens commençaient la première partie par la pièce du compositeur Henri Tomasi ‘Fanfares liturgiques’ en interprétant : Annonciation, Evangile, Apocalypse et Procession du Vendredi-saint

La deuxième pièce était du compositeur Kenneth Hesketh, ‘Danceries’, en interprétant : Lull me beyond thee, Catching of Quails, My lady’s Rest et Quoding’s Delight.

La troisième pièce était du compositeur Léon Boëllmann, ‘Suite gothique’, en interprétant : Introduction-Choral, Menuet gothique, Prière à Notre-Dame et Toccata.

La quatrième pièce était du compositeur Malcolm Arnold, ‘Atteborough Suite’, en interprétant : Ouverture, Ballad et Dance.

Pour terminer le concert, c’était la pièce d’Ottorino Respighi ‘Les pins de Rome’ qui était jouée, en interprétant : Pins près des catacombes et Pins de la via Appia antica.

Cette soirée se clôturait par de nombreuses ovations adressées aux acteurs de cette soirée très réussie qui l’avaient bien mérité. Tour à tour, le Chef d’orchestre n’oublie pas de remercier personnellement ses musiciens en fin de concert.

Puis venait le temps d’improviser une musique d’anniversaire pour Robert Bouillot, 88 ans ce samedi, musicien présent depuis la création du Brass Band Chalonnais, il y a 30 ans.

Mais ovationnés par un public qui en redemande, les musiciens ne peuvent plus quitter la scène, ils doivent à nouveau rejouer un dernier morceau, cadeau que le public appréciera à sa juste valeur !

Musiciens sous la direction de Philippe Cambreling pour le concert : Cornets : Loïc Emorine, Marie-Lou Jolivet, Athmen Mandani Beyahia-Szoc, Cléa Milien, Antoine Mollon, Philippe Pianezzi, Kylian Pichard, Sylvain Piffaut, Marion Combe, Eva Simonet, Arnaud Tourasse, Nicolas Wale et Emilien Stadler. Bugles : Théotime Depret Saxhorns Altos : Jean-Louis Peubey, Jérémie Boller, Guy Chaumont et Eric Planté. Euphoniums : Patricia Labonde et Jean-Pierre Letourneau. Saxhorns Barytons : Christophe Gicquel et Cyril Milien. Trombones : Valère Beaudoin, Robert Bouillot, Jean-Noël Gamet, Adelyann Ledoyen, Simon Têtu et Morgane Thongsoume. Tubas : Jean-François Pelletier, Raphaël Martin et Pierre Philibert. Percussions : Clément Bourgeoisat, Olivier Mollon et Jean-Marc Mugnier.

