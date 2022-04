Conseil municipal des jeunes, réunion plénière en visio avec Madame le Maire.

Cette plénière du conseil municipal des jeunes (CMJ) avait pour objet le retour sur le séminaire qu’ils ont effectué du 27 au 28 novembre 2021 au Gîte de la Grange Rouge. La séance s’est tenue à huis clos, les contaminations étant de nouveau en pleine explosion et la salle du conseil limitée en capacité d’accueil.

Florence Plissonnier, maire, en visio, Didier Picard, Brigitte Martin et Pascale Barbier, trois adjoints à la mairie, et Agnès Marmillon référente du CMJ en présentiel ont écouté les différentes interventions des jeunes sur leur séminaire d’intégration. Ce séminaire leur a permis de mieux se connaitre et de travailler sur l’élaboration de projets. Agnès Marmillon et Déborah Boucassot, les deux animatrices qui les ont accompagnés, leur ont donné des explications sur les projets, les évènements municipaux et les commémorations.

3 groupes se sont formés et chacun d’eux a commencé à travailler sur une idée de projet. Ils ont d’ores et déjà pris la décision de participer à certains évènements communaux : fête de la mobilité, fête de la musique et téléthon en organisant des ateliers et des animations avec leurs suppléants.

Madame le maire a trouvé très bien leurs idées mais elle a souhaité vivement qu’ils participent à la journée éco citoyenne le matin du 14 mai avec entre autre le nettoyage du lavoir de Taisey et l’installation de nichoirs à oiseaux…

Chacun des 3 groupes a exposé son projet.

Le groupe 1 composé de 7 jeunes élus veut créer un évènement qui mettrait en valeur la culture anglaise et la ferait découvrir : les jeux, les fêtes, la gastronomie… Le groupe veut aussi reprendre comme idée de projet la « fête des 3ème » avec une extension possible à tous les collégiens de la 5ème à la 3ème.

Madame le maire les interroge pour savoir quand, comment ils voient leur projet et elle leur a fait remarquer qu’il sera difficile de gérer 750 élèves, qu’il serait plus simple de peut-être faire le bal des 3ème après le brevet. Le CMJ vote pour cette solution.

Le groupe 2, lui, propose de créer un lieu, une sorte de ludothèque où les san-rémois pourraient jouer sur place et emprunter des jeux pour tous les âges, des jeux en bois, des jeux de sociétés… Ils sont tous d’accord pour ce projet. Agnès leur conseille dans un premier temps d’en parler avec la directrice de la médiathèque.

Et le groupe 3 veut créer un espace jeunes avec pour objectif d’aider à la construction du projet en collectant les souhaits des jeunes, les questionner sur leurs attentes… Remarque des adjoints : il y a une grande différence entre les jeunes de CM2 et ceux de 18 ans, ils n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes centres d’intérêts. Le lieu repéré par les jeunes est l’espace Paul Bert. Là aussi les jeunes du CMJ sont tous d’accord.

Un tour de table a permis aux jeunes élus de donner leur avis sur le CMJ, les réunions de travail, le séminaire. Ils ont bien apprécié l’intervention de Mr Brugger sur les protocoles des commémorations et le rôle de toutes les personnes présentes lors des cérémonies patriotiques. Florence Plissonnier leur a rappelé qu’ils sont tous invités aux commémorations et que c’est important qu’ils soient présents. Elle les a félicités pour le travail accompli et l’intérêt qu’ils portent à leur fonction d’élus.

C.Cléaux