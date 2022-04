Les imprimeries Necc de Chalon-sur-Saône et Recto de Louhans fusionnent et deviennent Kaliprim

RECTO VERSO et NECC deux imprimeries basées en Saone et Loire, ont reçu lors d’une soirée évènement ses clients et partenaires pour officialiser leur rapprochement par une fusion qui s’effectue sous la direction d’Alexandra MICHOUX ( [email protected] ). La nouvelle structure portera le nom de Kaliprim, l’expert de tout ce qui s’imprime !

NECC et RECTO VERSO sont toutes deux des entités du Groupe Galilé, holding industrielle chalonnaise d'une trentaine de PME.

Ces deux imprimeries bénéficient de la même typologie de clients, du même matériel et des mêmes compétences. En réunissant ses équipes et son matériel de production cela leur permettra d’être plus fort et plus efficace, pour encore plus de réactivité !

Ce changement de stratégie installe durablement son profil d’expert de l’impression grâce à son atelier de production centralisée à Louhans.

LE SUR MESURE POUR TOUS

• Du particulier au grand groupe

• De la petite quantité à la grande série

• De la carte de visite au grand plan A0 en passant par le rapport de 200 pages.

LA QUALITE ET L’EXPERTISE Avec Parc machine complet, « made in 71 » !

Des presse numériques couleurs hautes définitions, un pôle grand format avec traceurs et scanners et un parc de machines de façonnage complet.

«IMPRIMER, C’est notre cœur de métier ! Chez KALIPRIM on est dans le concret, dans le résultat, dans le support physique .»