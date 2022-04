Carambole vient de s'installer à Givry

Carambole est arrivée à Givry depuis la mi-mars et propose la location de trottinettes électriques tout-terrain. Ces engins étaient jusqu'ici localisés à Mellecey, dans l'entreprise E-Trott' Bourgogne, que ses propriétaires, Linda et Jean-François Cicala, ont cédée récemment à Joseph Mansuy. Ce dernier y a travaillé pendant deux ans en alternance. dans le cadre d'un Bachelor, qu'il a passé à l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) d'Aix les Bains. Il s'agit d'un changement de cap pour cet ancien VTTiste de haut niveau, qui s'est aperçu récemment qu'il aurait du mal à vivre de sa passion pour le vélo. Il a donc décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure, qu'il mènera en parallèle avec le suivi d'un Master en management commercial et Ingénierie d'affaires.

Joseph Mansuy a souhaité s'installer à Givry, pour le nombre de touristes qui y passent, mais aussi pour son positionnement idéal comme départ de ballades, qu'il connaît quasiment toutes, pour les avoir sillonnées en VTT pendant plus d'une dizaine d'années. Et, fruit du hasard ou pas, Joseph Mansuy a installé son nouveau commerce au 1 de la rue Emiland Gauthey, juste en dessous du local de Givry VTT, où il a été licencié pendant de nombreuses années.

Il a par ailleurs profité du déménagement, pour supprimer la référence aux trottinettes dans le nom de l'entreprise, qu'il a remplacé par celui d'un fruit exotique (Carambole), qui pour lui, «affirme une orientation vers la nature et laisse une ouverture vers la location prochaine d'autres engins électriques, comme des VTT, voire des Segway.. »

A ce jour, il propose 14 trottinettes à la location, dont la vitesse est limitée à 25 km/h, pour des ballades d'une ou deux heures, seul ou en groupe, accompagnées ou non, mais toujours guidées, par lui ou un GPS. Il organise aussi des prestations sur-mesure et/ou privatives, comme des enterrements de vie de garçon / jeune fille, des anniversaires, des séminaires d’entreprises, des centres de loisirs, etc... Enfin, il a en projet d'organiser régulièrement des actions de bénévolats, qui consisteront à parcourir les chemins de la Côte chalonnaise pour y ramasser les déchets, « oubliés » par des personnes indélicates.

