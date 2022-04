Info-Chalon.com a vu 'Venavi, ou pourquoi ma soeur ne va pas bien'

Ce mardi à 14h30, ce sont trois classes : des CM1/CM2 de l'école Pablo Neruda de Chalon-sur-Saône, une classe de primaires de Gergy et une classe de Lalheue, soit au total un peu plus de 90 spectateurs qui sont venus écouter avec la plus grande attention cette pièce, magistralement interprétée par Alexandre Prince dont une partie de ses origines est togolaise. Rodrigue Norman, l'auteur de ce texte mis en scène par Olivier Letellier, est né au Togo et c'est dans un petit village que cette fable se déroule.

Il se dégage beaucoup de tendresse de cette pièce qui raconte, non sans une petite touche d'humour, l'histoire de jumeaux, Akouété et Akouélé, dans un pays où ils sont considérés comme "presque des demi-dieux". Seulement voilà, le jeune garçon décède et la sœur à qui on veut cacher le décès de son frère "ne grandit plus". Il aurait fallu lui fabriquer un venavi pour venir combler l'absence de son jumeau mais au lieu de cela, c'est le fantôme du défunt qui veille et qui raconte cette touchante histoire. Jusqu'à ce que...

Un échange avec Alexandre Prince a eu lieu à la fin de la pièce. Les représentations tout public ont lieu mercredi 6 avril à 19h et jeudi 7 avril à 20h. Dès 8 ans. Renseignements : https://www.espace-des-arts.com/saison/venavi

SBR