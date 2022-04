Paul Mirabel à Chalon : un antihéros réjouissant !

Jeudi soir, à la salle Marcel Sembat, l’humoriste Paul Mirabel a ravi le public par son autodérision et son style atypique.

Un drôle de zèbre, ce Paul Mirabel… Et qui a su se faire une place de choix dans le monde du stand-up français.

À rebours des codes de la virilité (usés), il revendique son côté décalé. Que ça fait du bien d’applaudir un jeune homme qui joue de sa fragilité !

L’humoriste a fait l’unanimité sans forcer la voix ni la gestuelle. C’est même l’anti-bête de scène qui attire les spectateurs : la plupart des dates de la tournée affichent complet, comme ce fut le cas à Chalon.

En première partie, les spectateurs ont eu la surprise de découvrir un jeune talent : l’humoriste bordelais Nordin Ganso. La surprise était heureuse, les rires, francs. Nordin Ganso a su atteindre sa cible en quelques minutes. Un nom à retenir.

Décalé, on vous dit

Premières notes de musique qui rythment l’arrivée sur scène de Paul Mirabel : du rap ! Mais ce n’est pas la caricature de la masculinité, le bad boy tout en gueule, testostéroné et armé de bijoux qui déboule sur scène, non, c’est notre homme-girafe (1 m 91, tout de même) avec, comme seule arme, son sourire bon-enfant et son autodérision. Désarmant.

De cette voix trop calme et feutrée, Paul Mirabel sait réjouir le public en incarnant l’antihéros absolu. Celui qui n’a pas de quête, de combat, d’engagement, de nana…

Mais qui soulève tout de même une salle pleine dans un rire libérateur.

Par Nathalie DUNAND

