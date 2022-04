Rugby : Chatenoy le Royal reçoit Baumes les Dames

Pour son dernier match à domicile de la saison régulière 2021 - 2022, le Châtenoy Rugby Club reçoit l’équipe Jurassienne de Baumes les Dames, une équipe dont elle avait eu du mal à s’en défaire lors du match aller sur un score (14 - 12) acquis en fin de match.

Cette rencontre devrait permettre une bonne préparation pour aller rencontrer Bourbon-Lancy le 1er mai 2022, avant de retrouver cette même équipe le samedi 7 mai à Beaune, pour la Finale Régionale de 2e Série, laquelle déterminera le champion de Bourgogne Franche-Comté, mais aussi le qualifié pour les phases finales du Championnat de France de 2e Série.

C’est dire combien les Châtenoyens préparent avec sérieux cette fin de saison et prouver ainsi que le groupe, qui s’est étoffé au fil de la saison, est capable de prouver sa valeur pour jouer en division supérieure la saison prochaine, dans le cadre des nouvelles dispositions prises par la FFR dans la composition des Poules tant Fédérales que Régionales. En espérant une réponse rapide de la FFR et des Ligues pour la composition des poules afin de permettre aux différents clubs régionaux de s’organiser matériellement et financièrement.

En attendant place au dernier match du CRC sur son terrain de Charréconduit, ce dimanche 10 avril à 15h, avec l’espoir de voir de nombreux supporters sur le bord de touche pour encourager les locaux.

L’arbitre de la rencontre est le Dijonnais Charles Morel. A noter la désignation d’un représentant Fédéral sur le bord de touche en la personne de Raphaël Paris.

JC Reynaud

Composition de l’équipe du Châtenoy Rugby Club

1 - Charly Blaise; 2 - Maxime Bon; 3 - Matis Holder; 4 - Laurent Olivier; 5 - Lucas Holder ; 6 - Milan Montoro ; 7 - Quentin Guidard; 8 - Rudy Boitier; 9 - Thomas Serville; 10 - Baptiste Beauviche; 11 - Yan Van Der Stel; 12 - Geoffrey Meunier; 13 - Esteban Campos; 14 - Ryan Rampon; 15 - Valentin Guillemaut; 16 - Nathan Girard; 17 - Anthony Vassard ; 18 - Marvin Valente ; 19 - Daniel Clément ; 20 - Alexis Ferkel; 21 - Rémy Audoin; 22 - Yanis Zendjabil

Entraineur : Guillaume Bollereaux

Assistant terrain : Vincent Fanciullo. Soigneur : Thomas Bouillot