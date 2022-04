PRESIDENTIELLE : André Accary votera pour Emmanuel Macron au 2ème tour et appelle le futur gouvernement à «entendre la voix du peuple»

Réaction d’André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, suite au premier tour de l’élection présidentielle :

« Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle sont désormais connus. Je veux remercier les Saône-et-Loiriennes et Saône-et-Loiriens qui se sont déplacés aux urnes en nombre ce dimanche 10 avril, ainsi que l’ensemble des élus et assesseurs ayant permis la tenue du scrutin dans de bonnes conditions.

Les Français se sont prononcés, les résultats confirment les fractures qui traversent notre pays, les attentes énormes de nos concitoyens et la poursuite de la recomposition de notre paysage politique national. Il faudra prendre le temps de l’analyse des résultats et des réponses à y apporter, de manière constructive et exigeante.

Pour le second tour, il n’y aura pour ma part aucune hésitation. Par mon parcours, mes valeurs et mes engagements personnels et politiques, mon combat contre les extrêmes a toujours été très clair et constant. Je voterai donc, à titre personnel, le 24 avril pour Emmanuel Macron.

Néanmoins, au regard des résultats en Saône-et-Loire et au niveau de notre pays, je crois que le futur gouvernement devra tenir compte de ce qu’ont exprimé les Françaises et les Français. Il va falloir entendre la voix du peuple et le représenter dignement parce que la démocratie, c’est cela.

Je continuerai de défendre nos territoires, et d'être à l'écoute de tous, peu importe la sensibilité politique, comme je l’ai toujours fait. »