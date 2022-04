Fragnes La Loyère toujours dans l’action et la solidarité avec un repas offert aux ukrainiens et aux familles accueillantes.

Alain Gaudray sait qu’il peut compter sur la générosité et la solidarité des habitants en direction des ukrainiens arrivés dans le secteur nord chalonnais. Après son périple avec Hervé Dumaine et l’aide logistique de Philippe Girardot, le maire de Fragnes La Loyère n’est pas du style à faire les choses à moitié, surtout dans ce contexte dépassant tout entendement d’une guerre envoyant des millions de personnes sur le chemin de l’exil.

Il donne son sentiment : « Quand on est arrivé avec le bus à Fragnes La Loyère, il y a un certain nombre de gens qui m’ont dit "mission accomplie". Alors oui mission accomplie dans cette première étape mais tout n’est pas fait et comme on dit dans l’armée, "quand tout n’est pas fait rien n’est fait" et ce qui reste à faire est au moins aussi important que ce qu’on a fait, c’est-à-dire : c’est l’accueil de ces exilés ukrainiens sur un plan administratif pour faire toutes les démarches afin qu’ils aient le statut ad hoc pour pouvoir avoir l’accompagnement des services de l’état…, il y a aussi le problème de l’hébergement à savoir s’il est provisoire ou pérenne ou pas, c’est aussi d’assurer leur alimentation car ils sont complètement démunis… des vêtements car ils sont arrivés avec peu de choses… Grâce à certains habitants de la commune cela a été possible. »

Alain Gaudray a souhaité, pour structurer cet accompagnement, créer une association dont l’assemblée générale constitutive a eu lieu, les démarches administratives sont en cours, les statuts ont été déposés en préfecture. Cette association va avoir pleine existence très rapidement, elle porte le nom de "Solidarité Ukraine Chalon Nord" avec Alain Petit comme président. Le maire de Fragnes La Loyère souhaite qu’il y ait des représentants des autres communes à la prochaine assemblée générale qui puissent intégrer le conseil d’administration afin que le soutien apporté aux exilés ukrainiens soit réalisé sur le territoire. Pour ce faire, il a essayé de recenser les exilés ukrainiens qu’il y a sur le secteur, tout ceci grâce aux différents réseaux et ses contacts. Il a pu ainsi identifier un certain nombre d’entre eux sur les communes de Sassenay, Virey le Grand, Crissey et sa commune bien sûr. Il a fait en sorte que les ukrainiens se rencontrent et pour aller plus loin il a organisé un moment convivial avec ceux qui les hébergent et qui les ont reçus à leur arrivée. Les ukrainiens ont participé aux préparatifs du repas qui a été partagé ce samedi 9 avril.

Un bon moment où les enfants se sont retrouvés pour jouer et les adultes qu’ils soient ukrainiens ou français ont pu faire connaissance.

La solidarité c’est aussi celle de Michel Benier et son épouse Valéria Benier Cherniuk, danseuse ukrainienne, habitant Fragnes La Loyère qui a proposé spontanément de servir d’interprète. Elle travaille au cabaret Odysséo de Dijon avec une troupe d’artistes dont des ukrainiens, ensemble ils avaient déjà collecté des produits de première nécessité pour les envoyer en Ukraine. Christophe Gonnet directeur des cabarets de Dijon et de Soultzmatt en Alsace, en solidarité, a offert des places de spectacle avec repas aux ukrainiens présents sur le secteur Chalon Nord, lors d’une représentation au cabaret de Dijon.

Ce sont des actions qui permettent à toutes ces personnes exilées, adultes et enfants de garder des contacts avec leurs compatriotes.

C.Cléaux