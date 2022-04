COVID 19 - Un nombre de cas toujours plus élevé en Saône et Loire...mais des hospitalisations qui repassent au vert

Communiqué de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 15 avril 2022 :

COVID-19 EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE :

Le virus est toujours là, ne pas baisser la garde

Si la progression de l’épidémie ralentit depuis la semaine dernière, la circulation du virus s’inscrit encore dans une tendance à la hausse en Bourgogne-Franche-Comté. L’ARS renouvelle ses appels à la vigilance de tous, en particulier à l’occasion des retrouvailles familiales et des congés scolaires.

La circulation du virus poursuit le ralentissement amorcé la semaine dernière mais se maintient à un niveau très élevé en Bourgogne-Franche-Comté, où le taux d’incidence en population générale dépasse les 1 400 cas pour 100 000 habitants et où près de 4 tests de dépistage sur 10 sont positifs.

L’épidémie de grippe, par ailleurs en cours depuis un mois, se stabilise.

L’impact de ces deux fronts viraux continue de peser sur le système de soins, avec des hospitalisations toujours en hausse qui peuvent générer des tensions dans certains établissements de santé.

Protéger les plus fragiles contre les formes graves à l’origine de ces hospitalisations repose sur les deux piliers des actions collectives et individuelles : la prévention dans la vie de tous les jours, et la vaccination.

Aérer les locaux très régulièrement devient plus facile au retour des beaux jours. Mais lutter contre l’épidémie au quotidien, c’est encore porter le masque dans les lieux de promiscuité importante ou auprès des personnes vulnérables, se laver les mains le plus souvent possible, et bien sûr s’isoler en cas de symptômes.

Rappel vaccinal

Coté vaccination, le deuxième rappel est possible et fortement recommandé pour les personnes âgées de 80 ans et plus, pour les résidents en EHPAD et en USLD, ainsi que pour les personnes immunodéprimées, 3 mois après leur premier rappel.

Il est également ouvert et conseillé aux personnes de 60 ans à 79 ans, dès 6 mois après l’injection du premier rappel ou après la dernière infection.

Les professionnels de santé de proximité demeurent impliqués dans la campagne de vaccination.

Depuis mars 2020, 6 212 personnes sont décédées dans les établissements de santé de la région des suites d’une forme sévère de la COVID ; 2 461 dans les établissements médico-sociaux..