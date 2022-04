Coup de coeur Info-Chalon

A l'occasion de la braderie du week-end de Pâques qui a lieu jusqu'au lundi 18 avril au Village du Livre à Cuisery, Info-Chalon a eu un gros coup de cœur pour la librairie de Seille située 114 Grand Rue.

Tenue par Jean-Marc Novel qui a ouvert ce lieu atypique en 2019, cette librairie "est une "librairie d'Art et d'Histoire, de livres rares, cartographie ancienne, voyages, polar, BD, manga et un lieu d'exposition... 130m2 pour rêver "* et voyager.

Une belle découverte qu'Info-Chalon souhaitait partager avec ses lecteurs !

*Source Librairie de Seille

SBR