PRESIDENTIELLE - "Une France puissante ne se réalisera que dans une Europe puissante ! Le 24 avril prochain, quel avenir pour la France et l’Europe ?" interroge Philippe Exertier

DE L'EUROPE DANS MA VIE ...

une France puissante ne se réalisera que dans une Europe puissante !

Le 24 avril prochain, quel avenir pour la France et l’Europe ?

Le choix que nous devons faire au second tour de l’élection présidentielle, le 24 avril prochain, est un choix pour l’avenir de chacune et de chacun d’entre nous.

Faisons confiance à Emmanuel Macron pour la poursuite de la construction d’une Europe plus forte, plus indépendante et plus solidaire.

Alors que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, nous Européens, convaincus qu’une France puissante ne se réalisera que dans une Europe puissance, devons être au rendez-vous de l’Histoire.

Amis, collègues et familles, chacune et chacun de nous a la responsabilité de convaincre un ou plusieurs proches du danger imminent de l’arrivée de l’extrême droite à la tête du pays. Il en va de l’avenir de la France et de l’Europe.

Réduction de la contribution de la France au budget de l’Union, fermeture des frontières françaises et entraves à la liberté de circulation des personnes, supériorité du droit français sur le droit européen : le programme de Marine Le Pen est fondamentalement un projet de sortie de l’Union européenne.

Marine Le Pen prétend qu’elle ne souhaite pas de Frexit. Pourtant le choix est déjà fait, ses lieutenants ont déjà annoncé qu’un référendum sur la sortie de l’Union Européenne était envisageable - et il est probable puisque de fait, son projet n’est qu’impossibilité juridique.

Au-delà, la candidate d’extrême droite a pour modèles la Russie de son ami et banquier Vladimir Poutine, ainsi que la Hongrie de Viktor Orbán. Ce sont nos valeurs et nos droits qui sont directement menacés.

Quel modèle voulons-nous pour la France et son avenir ? Celui d’une France isolée du monde, dans une économie défaillante ou bien d’une France du progrès, prospère et leader de l’Europe ?

Celui d’une France qui bafoue les droits des femmes et des personnes LGBTQ ou bien d’une France qui se bat pour plus d’égalité et de droits ?

Celui d’une France où la justice et la presse sont inféodées à un clan dans laquelle le débat et la contradiction ne sont plus permis ou bien d’une France garante et fière de l’indépendance de son système judiciaire et de la pluralité médiatique et politique qui y règne ?

A quelques jours du deuxième tour de l’élection présidentielle, face à la menace de l’extrême droite, nous devons plus que jamais être pleinement mobilisés pour Emmanuel Macron, pour l’ Europe et pour rester maître de notre destin français et européen.

Un nouveau mandat d’Emmanuel Macron, c’est la garantie que l’amélioration du quotidien des Français se poursuivra, que la France restera entendue en Europe et dans le monde.

Pour les cinq ans qui s’ouvrent, faisons le choix du progrès, du sérieux et du pragmatisme.

Refusons l’amateurisme, l’extrémisme et la division.

Bâtissons ensemble une France forte, libre et qui donne sa chance à chacun.

Mobilisons-nous pour voter et faire voter Emmanuel Macron !

Philippe EXERTIER - Référent La république en Marche de Saône-Et-Loire