PRESIDENTIELLE - La circonscription du Mâconnais donne une large avance à Emmanuel Macron

Avec plus de 60 % des suffrages exprimés en faveur d'Emmanuel Macron, la première circonscription de Saône et Loire, entre les mains du député Dirx, peut saluer sa performance dans le contexte du moment. Une large avance sur la concurrente du jour qui place la première circonscription de Saône et Loire, loin devant les quatre autres. En seconde place, c'est la circonscription de Chalon/Montceau entre les mains de Raphaël Gauvain qui s'installe sur le podium de la Macronie Saône et Loirienne avec quasi 55 % des suffrages exprimés.

Le score le plus faible pour la Macronie est enregistré du côté de l'Autunois/Creusot avec guère plus de 52 % des suffrages exprimés, sur cette circonscription entre les mains de Rémy Rebeyrotte dont la mobilisation tout azimuth en faveur d'Emmanuel Macron est à souligner.

La 4e circonscription dont bon nombre de communes ont donné une large place à Marine Le Pen, a finalement penché pour Emmanuel Macron, mais sur le fil avec 52,49 contre 47,51 %.

Enfin la seule circonscription où la députée n'avait pas donné de consigne de vote, le Charollais-brionnais, a accordé 52,35 % des suffrages à Emmanuel Macron.

C'est désormais l'heure des préparatifs aux législatives, et là, c'est un tout autre sujet qui va s'ouvrir dès ce soir. Car au-delà de l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, dont le suspense n'accaparait que les médias nationaux, c'est un jeu de cartes totalement rebattu qui va être distribué... Et entre l'abstention qui risque de franchir un nouveau cap et la volonté d'un troisième tour en défaveur au président nouvellement élu, il y a fort à parier quelques surprises.

Les appêtits venant en mangeant, les annonces de candidatures sur les 5 circonscriptions ne devraient plus tarder désormais.

L.G