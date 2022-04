Rassemblement National : «Nous aurons 5 candidats pour les 5 circonscriptions de notre département» (Arnaud Sanvert)

Après une déception légitime, l'adjoint départemental et trésorier du RN pour la Saône-et-Loire Arnaud Sanvert est déterminé et plus «motivé que jamais à défendre les idées si chères à plus de personnes que (leurs) opposants veulent bien le laisser croire». Plus de détails avec Info Chalon.

«Nos espoirs grandissent et que nous allons continuer sur cette lancée, car 23 000 voix en plus ont été récoltés en Saône-et-Loire par rapport à 2017. L'augmentation est significative également au niveau national», nous explique le Chatenoyen.

«Il faudra à l'avenir encore continuer de convaincre davantage, tout en représentant nos électeurs. En règle générale, et c'est ce qui est prouvé au fil de élections, c'est que nos idées et nos programmes de proximité touchent de plus en plus de monde car nous parlons réellement de ce qui les concernent réellement au quotidien. Nos derniers thèmes importants tels que le pouvoir d'achat seront bien malheureusement au cœur des débats dans le futur. C'est pour cela que nous accentuerons notre présence partout sur les territoires», poursuit-il.

L'équipe d'Aurélien Dutremble, le référent départemental RN en Saône-et-Loire, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bien au contraire!

«C'est pour cela que, dans un premier temps, nous aurons 5 candidats pour les 5 circonscriptions de notre département. Nos objectifs et projets sont relativement organisés, fiables, notamment sur le long terme. Nous serons toujours là et continuons de travailler ce contact et ses relations de proximité», indique Arnaud.

Dont acte. Rendez-vous prochainement pour connaître les noms des cinq candidats RN en Saône-et-Loire pour les élections législatives du 12 et 19 juin 2022.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati